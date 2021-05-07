В Україні змінилося законодавство, що регулює надання відпусток

Як повідомляє Офіс президента, був підписаний закон, який передбачає забезпечення рівних можливостей матері і батька в догляді за дитиною.

Тепер відпустку при народженні може брати будь-який з батьків.

Відповідний документ був прийнятий Верховною Радою 15 квітня 2021 року і усуває прогалини, що обмежують право батька на відпустку по догляду за дитиною.

Раніше відпустка по догляду за дитиною батькові, бабусі, дідусеві або іншим родичам, фактично доглядають за дитиною, надавалася на підставі довідки з місця роботи або навчання матері про те, що вона вийшла на роботу до закінчення терміну її Декрету.

Вводиться також новий вид одноразової відпустки тривалістю до 14 календарних днів — при народженні дитини. Він оплачується роботодавцем і надається комусь одному: батькові або іншому повнолітньому родичу, який фактично доглядає.

А відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку тепер може брати будь-який з батьків.

Таким чином тільки мати могла делегувати право на декрет іншим членам сім'ї.

Зазначимо, декретна відпустка в Україні складається з двох частин: до пологів і після. Перша відпустка триває 70 днів. Тобто на 32 тижні вагітності жінки вже можуть йти у відпустку.

Стандартно з дня пологів оплачують ще 56 днів відпустки. Тобто в цілому декретна відпустка триває 126 днів.

Що стосується розміру декретних виплат, то максимальний розмір допомоги за місяць 15 мінімальних зарплат. У 2021 році це буде 90 000 гривень. Мінімальний розмір допомоги-це мінімальна зарплата, тобто 6000 в 2021 році.

Для тих, хто не працював, розмір виплат для них буде нижче. Вони можуть отримати від 25% прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Тобто, з 1 грудня 2020 це 2383 гривні, з 1 липня 2021 - 2635 гривень, а з 1 грудня 2021 - 2749 гривень.

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