Переможниця реаліті-шоу "Холостяк" Даша Ульянова показала спекотний кадр з розкішного відпочинку

Як пише Politeka.net , відома блогерка і гімнастка Даша Ульянова свого часу стала переможницею романтичного реаліті-шоу "Холостяк", і хоча не знайшла там свою долю, зате знайшла велику популярність. Дівчина активно веде свою сторінку в Instagram, де зібрала вже понад 300 тисяч фоловерів, яких тепер часто радує яскравими кадрами зі свого насиченого життя.

Нещодавно блогерка вирушила на відпочинок на Сейшели, звідки не втомлюється показувати спекотні кадри в бікіні. Так і цього разу вона виклала в мережу пікантне фото, на якому, судячи з усього, на яхті у відкритому океані. Як видно, Даша з'явилася перед камерою в сміливому двоколірному бікіні, вона зайняла спокусливу позу, демонструє вражаючу фігуру і пружні сідниці. Її вологе волосся розпатлане бризом, а на обличчі немає макіяжу, вона кокетливо дивиться в камеру.

У підписі до фотографії Ульянова запропонувала шанувальникам пограти. "Сейшельський лайк-тайм. Друзі, Ви знаєте, що робити: 5 сердечок на мої останні фото і активність на пости інших учасників. Чесно виконали умови? Попросіть лайки і пишіть готово під коментарями інших учасників", - написала вона. А користувачі тут же почали активно обговорювати її знімки і виконувати умови гри.

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