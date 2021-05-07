Відома українська співачка і колишня солістка дуету "НеАнгели" Слава Камінська розповіла про велику втрату у своїй родині

Зірка повідомила про смерть свого батька. Відповідним постом вона поділилася в своєму Instagram 7 травня. Про це пише Politeka.net.

Слава не стала розкривати причину трагедії, проте, судячи з її посту, вона припускала, що це може статися. Так, Камінська зізналася, що дуже боялася втратити батька.

"Тату...ти мені сьогодні снився...Спасибі, що прийшов попрощатися. Я так боялася, що цей день коли-небудь настане. Ти назавжди залишишся в моїй пам'яті, в моїх дітях. Тату...",- написала співачка.

Вона поділилася архівними фотографіями зі своїм батьком.

Варто відзначити, що про батька слави практично нічого невідомо. Вони з її матір'ю розлучилися, коли співачка була маленькою, після чого вона довгий час не спілкувалася з батьком. Вони возз'єдналися в минулому році, коли Камінська познайомила батька зі своїми дітьми. Незважаючи на це, Їхні стосунки були теплими.

У коментарях до посту слави відзначилися багато знаменитостей, які висловили свої співчуття. Серед них виявилися Володимир Остапчук, його дружина Христина Гірняк, Леся Нікітюк, Ельвіра Газанова та інші.

Написала їй і колишня колега по дуету "НеАнгели" Віка Смеюха.

"Мої щирі співчуття. Це велика втрата. Пам'ятай, ти не одна", - йдеться в її коментарі.

Шанувальники також намагаються підтримати співачку.

"Співчуваю Вам...У вас тепер потужний ангел-хранитель на небесах!", "Боже мій, Слава Віталіївна, ви тільки тримайтеся. Співчуття", "Співчуваю. Світла пам'ять", - пишуть люди.

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