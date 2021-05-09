Погода в Україні 9 травня обрадує відсутністю опадів і невеликим підвищенням температури в окремих регіонах

Як передає Politeka.net з посиланням на дані Укргідрометцентру, у святкову неділю погода в Україні буде непередбачуваною. Дощів не очікується, але температурні гойдалки українцям забезпечені. У західних регіонах вночі очікуються заморозки, а в східних областях вдень спостерігатиметься незначне підвищення температури.

Так, на Сході 9 травня буде хмарно. Температура підніметься до 13-15 градусів. Опадів не очікується, невеликі дощі можуть пройти в окремих регіонах вночі.

У центральних областях теж буде порівняно тепло - до 14-16 градусів. Опадів не очікується. На півдні в неділю буде ще тепліше - до 15-18 градусів. Відсутність дощів дасть можливість жителям регіону прогулятися на свіжому повітрі.

Найсерйозніші температурні гойдалки очікуються в західних регіонах. Вдень там буде досить тепло - на крайньому заході стовпчики термометра прогріються до 17-19 градусів тепла. А вночі в область нагрянуть заморозки-до -2 радусів. Дощів у західних областях, за прогнозами синоптиків, бути не повинно.

Варто відзначити, що вже 10 травня практично по всій території країни різко потеплішає.

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