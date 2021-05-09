Погода в Україні 9 травня обрадує відсутністю опадів і невеликим підвищенням температури в окремих регіонах
Як передає Politeka.net з посиланням на дані Укргідрометцентру, у святкову неділю погода в Україні буде непередбачуваною. Дощів не очікується, але температурні гойдалки українцям забезпечені. У західних регіонах вночі очікуються заморозки, а в східних областях вдень спостерігатиметься незначне підвищення температури.
Так, на Сході 9 травня буде хмарно. Температура підніметься до 13-15 градусів. Опадів не очікується, невеликі дощі можуть пройти в окремих регіонах вночі.
У центральних областях теж буде порівняно тепло - до 14-16 градусів. Опадів не очікується. На півдні в неділю буде ще тепліше - до 15-18 градусів. Відсутність дощів дасть можливість жителям регіону прогулятися на свіжому повітрі.
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
Вагітна Осадча, показавши чесні фото без макіяжу, пересварила українців: "Капець, не думала, що..."
Ксенія Мішина після чуток про розставання оголосила про викриття Еллерта: "Виявляється, він..."
Джамала терміново звернулася до українців з гіркою звісткою: "Дуже сумно вам повідомляти..."
Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" публічно проявив свої почуття, показавши, з ким живе: "Я дуже люблю..."
Найсерйозніші температурні гойдалки очікуються в західних регіонах. Вдень там буде досить тепло - на крайньому заході стовпчики термометра прогріються до 17-19 градусів тепла. А вночі в область нагрянуть заморозки-до -2 радусів. Дощів у західних областях, за прогнозами синоптиків, бути не повинно.
Варто відзначити, що вже 10 травня практично по всій території країни різко потеплішає.
Нагадаємо, що синоптики повідомили, як зіпсується погода 8 і 9 травня: "не тільки дощі, але...".
Як Politeka писала, що справжня аномалія: наприкінці весни українську землю засипає снігом, кадри.
Також Politeka повідомляла, що грози і дощі розділять Україну на дві половини: яким регіонам не пощастить.