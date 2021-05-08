Переможниця 10 сезону реаліті-шоу "Холостяк" Даша Ульянова похвалилася своїм відпочинком на Сейшелах

Як пише Politeka.net , відома блогерка і гімнастка Даша Ульянова поділилася знімком на своїй сторінці в Instagram.

"Тут ідеально все", - коротко підписала вона фото.

Даша позує в білому купальнику і капелюсі. Вона плаває в басейні, за яким відкривається мальовничий вид. Поруч з дівчиною стоїть піднос з шампанським.

Фолловери Ульянової захоплюються кадром і бажають дівчині добре відпочити.

"Добре відпочити 🔝дуже рада за тебе", "Готова дивитися на цю срацю з усіх ракурсів❤️ красуня Дашуха", "клас 🔥 люблю тебе", "гарного відпочинку і незабутніх емоцій", " не можу намилуватися знімками", - коментують фотов Мережі.

Зазначимо, Ульянова зізналася, що про відпустку на Сейшелах мріяла давно.

«Збулася моя мрія про райські Сейшельські острови. Ущипніть мене хтось, якщо це не сон. Колись я дивилася Орел і решку з випуском про Сейшели і не могла навіть уявити, що опинюся тут. Але dreams come true І тепер я тут: спостерігаю ці приголомшливі види, вдихаю бриз Індійського океану і просто кайфую від життя», — розповіла вона.

Нагадаємо, Переможниця "Холостяка" Ульянова задерла ногу, показавши майстерність акробатики на пляжі: "Баловница".

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