Переможниця 10 сезону реаліті-шоу "Холостяк" Даша Ульянова похвалилася своїм відпочинком на Сейшелах
Як пише Politeka.net, відома блогерка і гімнастка Даша Ульянова поділилася знімком на своїй сторінці в Instagram.
"Тут ідеально все", - коротко підписала вона фото.
Даша позує в білому купальнику і капелюсі. Вона плаває в басейні, за яким відкривається мальовничий вид. Поруч з дівчиною стоїть піднос з шампанським.
Фолловери Ульянової захоплюються кадром і бажають дівчині добре відпочити.
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"Добре відпочити 🔝дуже рада за тебе", "Готова дивитися на цю срацю з усіх ракурсів❤️ красуня Дашуха", "клас 🔥 люблю тебе", "гарного відпочинку і незабутніх емоцій", " не можу намилуватися знімками", - коментують фотов Мережі.
Зазначимо, Ульянова зізналася, що про відпустку на Сейшелах мріяла давно.
«Збулася моя мрія про райські Сейшельські острови. Ущипніть мене хтось, якщо це не сон. Колись я дивилася Орел і решку з випуском про Сейшели і не могла навіть уявити, що опинюся тут. Але dreams come true І тепер я тут: спостерігаю ці приголомшливі види, вдихаю бриз Індійського океану і просто кайфую від життя», — розповіла вона.
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