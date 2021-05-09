Переможниця романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Даша Ульянова показала гарячі кадри з джакузі

Як пише Politeka.net , відома блогерка і гімнастка Даша Ульянова, яка свого часу стала переможницею романтичного реаліті-шоу "Холостяк", часто радує публіку яскравими кадрами зі свого насиченого життя на сторінці в Instagram. Нещодавно красуня вирушила відпочивати на Сейшели, звідки тепер часто викладає спекотні фото.

Нещодавно красуня поділилася кадрами розкішного ранку в джакузі. Дівчина відображена у воді з піною, але це не зрило її пружні форми. Як видно, поніжитися в джакузі Даша прийшла в сміливому білому бікіні, вона повернулася до камери спиною, демонструючи апетитні сідниці. Її волосся мокре і недбало укладене, а обличчя майже не видно, красуня тримає в руках келих шампанського.

У підписі до публікації Ульянова написала: "А як виглядає ваш ідеальний ранок?". Користувачі тут же почали активно обговорювати нові фото гімнастки, засинаючи її компліментами в коментарях до публікації. "Кайф. Вірю, що у кожного з нас буде такий ранок!", "Саме так і повинно виглядати", "Карколомно", "Шикарна фотографія", "Вау, це просто шикарно", "Нереальна", "Супер", "Красуня", "Фантастика", - пишуть фанати.

Нагадаємо, Переможниця "Холостяка" Даша Ульянова задерла ногу, показавши майстерність акробатики на пляжі: "Баловниця".

Як повідомляла Politeka, Переможниця "Холостяка" Даша Ульянова похвалилася новим "другом" на Сейшелах: "Цапне...".

Також Politeka писала, Переможниця "Холостяка" Даша Ульянова показала чудеса розтяжки під пальмами: "Досить знущатися...".