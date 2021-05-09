Відома українська співачка Гайтан показала, як розважається у дворі

Як пише Politeka.net, Гайтана стала досить популярною українською співачкою. Дівчина активно веде соціальні мережі, де знайомить зі своєю творчістю.

Цього разу Гайтана вирішила присвятити пост до Дня Матері. Дівчина опублікувала зворушливий ролик, де позувала в міні-шортиках і ТОПі. Красуня каталася на гойдалки у дворі.

"У кожній мамі живе дитина.

Мамулі, будьте щасливі і здорові!

Нехай наша любов буде захистом від усіх негараздів", - написала зірка під кадрами.

"Я дихаю тобою", - додала тегом красуня.

Фанати подивилися ролик більше тисячі разів і написали коментарі:

"Гайтана, ви супер", "Однозначно, зі святом", "я дивуюся, чому такий талант не цінують", "я офігеваю, чому такий голос і таку харизму просто не чують".

Повідомлялося, що популярна українська співачка Гайтана подражнила фанатів, зігнувшись на камеру у вечірній сукні з декольте.

"Чому був не вірити в казки, і не ходити по дому у вечірній сукні від Андре Тан? Легко", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Гайтана позує у вечірній сукні, ефектно зігнувшись перед кадром. Образ красуня доповнила практично невидимим макіяжем і бездоганною зачіскою.

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