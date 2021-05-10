Народний артист України Олександр Пономарьов показав фото своєї покійної мами любові Анатоліївни

Як повідомляє Politeka.net, артист опублікував чорно-білий знімок на своїй сторінці в Instagram в день матері.

"Вітаю всіх з Днем матері! Це моя мама, її з нами немає з 2004 року! Женьку-внучку дочекалася, Сашу-онука - ні! Пам'ятаємо, любимо! Царство Небесне" - написав артист.

Користувачі Мережі захоплюються красою любові Анатоліївни.

"Красива у вас мама! Наша подяка, добра, світла пам'ять і царство небесне нашим мамам", "схожа на якусь актрису, красуня", "дуже красива! Світла пам'ять", "вічна пам'ять всім матусям, яких вже немає!🕯 🙏 А живим бажаю міцного здоров'я на довгі-довгі роки", "дуже красива мама. Тепер зрозуміло, в кого пішов син", - пишуть в коментарях.

Як розповідав Пономарьов раніше, мама завжди в нього вірила і першою помітила його музичний талант. Коли Олександр закінчував школу, мама наполягла, щоб він вступив до музичного училища, і постійно підтримувала його на фестивалях.

Пономарьов і сам не забував балувати матір. Наприкінці 90 - х він подарував їй ресторан у Хмельницькому, а пізніше і зовсім здійснив мрію – познайомив з кумиром Аллою Пугачовою.

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