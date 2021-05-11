Погода 11 травня розділить Україну навпіл

Як передає Politeka.net, в залежності від регіону погода буде сильно відрізнятися. Згідно з даними Укргідрометцентру, в західні області прийде справжнє літо з потеплінням до 26 градусів. На Сході в цей час, навпаки, очікується похолодання і дощі.

Найбільш сприятливою погода буде в західних областях. Там очікується стрімке потепління і сонячна погода без дощів. У Закарпатській області температура підніметься до 26 градусів тепла. В інших областях стовпчики термометра прогріються до 21-23 градусів. На радість жителям регіону, буде сухо і сонячно.

У центральних областях буде теж тепло і сонячно. Тільки в Черкаській області очікується дощ і спад температури до 18 градусів.

На півдні у вівторок йтимуть дощі. При цьому температура там буде досить комфортною - 19-21 градус. Такий же температурний режим буде спостерігатися в деяких східних регіонах. Дощі з 20-градусним теплом пройдуть у Запорізькій, Дніпропетровській та Полтавській областях.

Найхолодніше 11 травня буде на крайньому сході. У Донецькій і Луганській областях температура опуститься до 12-14 градусів тепла. При цьому весь день йтимуть дощі.

Нагадаємо, що негода обрушиться на Україну, синоптики розкрили, чого чекати: "До -3 і штормовий вітер".

А ще Politeka повідомляла, що молодик 11 травня вплине на життя чотирьох знаків зодіаку: кому посміхнеться удача.

Також Politeka писала, що затяжні холоди і дощі покинуть Україну зовсім скоро, буде +27: названа дата.