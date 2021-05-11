Переможниця романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Даша Ульянова показала яскравий кадр з відпочинку

Як пише Politeka.net , відома блогерка і гімнастка Даша Ульянова, яка свого часу стала переможницею романтичного реаліті-шоу "Холостяк", часто радує публіку яскравими кадрами зі свого насиченого життя на сторінці в Instagram. Нещодавно красуня вирушила відпочивати на Сейшельські острови, звідки тепер часто викладає гарячі фото.

Нещодавно красуня поділилася кадрами розкішного ранку в джакузі, а тепер в черговий раз продемонструвала свою чудову розтяжку. Дівчина зображена на розкішному пляжі, вона стоїть у вертикальному шпагаті, задерши ногу вище голови. При цьому на не костюм для підводного плавання і чорне бікіні, довге волосся розпущене і вологі.

У підписі до фотографії Ульянова написала: "Його очима або: "зая, випрями нижню ногу". Користувачі тут же почали коментувати екстравагантне фото красуні. "Краща", "Красуня", "Ти щаслива, це не може не радувати", "Клас", "Круто", "Ти прекрасна", "Вогонь", "Оце розтяжка", "Неймовірно красива".

Відзначимо, що Даша часто викладає спекотні фото з відпочинку на заздрість своїм фоловерам. А судячи з підпису до цієї фотографії, дівчина відпочиває на розкішних Сейшельських островах не одна, а в компанії чоловіка, але не показує його публічно.

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