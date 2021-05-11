Українців попередили про магнітні бурі в травні, і розповіли що потрібно робити

Так, згідно з прогнозом, магнітна буря накриє Україну з 12 по 17 травня, і 20 травня. Сплески 12, 15-17 і 20 травня будуть середніми, а ось бурі 13 і 14 травня будуть найсильнішими за 2021 рік.

У людей, чутливих до подібних явищ, можуть виникати такі симптоми:

головний біль і запаморочення;

біль у спині та суглобах;

скачки артеріального тиску;

загострення хронічних і серцево-судинних захворювань;

підвищена дратівливість;

сонливість або безсоння.

Щоб період магнітних бур пройшов безболісно і непомітно варто дотримується простих, але дієвих рекомендацій. За кілька днів до небезпечних дат варто максимально перейти на здоровий спосіб життя.

Потрібно відмовитися від алкоголю, сигарет, кави та енергетичних напоїв. Замість цього перевагу варто віддавати трав'яним чаям і простій воді.

Лікарі радять знизити споживання солі, а також відмовитися від жирної або копченої їжі.

Краще якомога більше часу проводити на свіжому повітрі, добре зайнятися легкою фізичною активністю, зробити нескладні вправи.

А ось інтенсивних фізичних навантажень допускати не варто.

Потрібно постаратися тримати свій емоційний фон максимально рівним, уникати стресів.

Лягати спати варто в один і той же час, і відводити для сну не менше 7 годин на добу.

Може допомогти і контрастний душ.

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