В Україні можуть підвищити податки для окремих галузей

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК, зазначивши, що загальне навантаження, яке стосується фізичних осіб, малого та середнього бізнесу, переглядати не планують.

"Можуть бути зміни для того, щоб наповнити бюджет, змінити ситуацію в окремих галузях – медицині, освіті та інших соціальних напрямках. Але це стосуватиметься не простих людей, не малого і середнього бізнесу. Це дійсно стосуватиметься окремих напрямків, які мають високу маржинальність і повинні платити більше, як це є в інших цивілізованих країнах світу", – заявив глава уряду.

Зазначається, що Кабінет Міністрів працює над бюджетною декларацією з Мінфіном. Загальнодержавні податки підвищувати не планують-ті, що платить кожен громадянин або кожне підприємство. Щодо перегляду окремих акцизів, екологічних платежів, якихось зборів-зараз всередині Міністерства фінансів і профільних міністерств йдуть розрахунки і дискусії.

Раніше повідомлялося, що в Мінфіні пропонують оподатковувати транспорт Автомобілі, середня ринкова вартість яких перевищує 200 мінімальних зарплат, тобто понад 1,2 мільйона гривень.

"У разі, якщо вартість автомобіля перевищить цю суму — щорічно протягом п'яти років, доведеться платити по 25 тисяч грн", - сказано в повідомленні Мінфіну.

Нагадаємо, в 2021 році українці повинні заповнити декларації про доходи до 1 травня, а заплатити податки до 1 серпня. Тим, хто вчасно не подасть документ, загрожує штраф.

Дія Закону поширюється на всіх одержувачів доходів на території України, в тому числі це стосується іноземців. При цьому доходи у вигляді офіційної зарплати, відсотків за депозитом або з продажу майна з нотаріальним посвідченням не потрібно декларувати. Справа в тому, що в цих випадках люди отримують доходи від податкових агентів, які платять податки за них.

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