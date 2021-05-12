Астролог Павло Глоба визначив головних грошових щасливчиків травня

За словами фахівця, шанс розбагатіти отримають чотири знаки зодіаку, передає MK.

Близнюки

Народженим під цим сузір'ям астролог радить не втрачати надію. Глоба запевняє, що ваше прагнення жити краще нарешті увінчається успіхом. Близнюки отримають вигоду, навіть якщо спробують себе в чомусь абсолютно новому.

Рак

Глоба закликає представників цього знака Зодіаку бути в травні більш пильними і обережними. За його словами, вам варто з розумом розпоряджатися своїми фінансами. Також Глоба запевняє, що Ракам надійдуть вигідні пропозиції, які будуть досить перспективними у фінансовому плані.

Діва

Астролог зазначає, що народжених під цим сузір'я в травні з'явиться нове джерело прибутку, а під кінець місяця обзаведуться новими знайомствами. Крім того, Глоба радить не нехтувати допомогою друзів і знайомих.

Водолій

Щоб збільшити свій стан, вам належить правильно розставити пріоритети в житті. Глоба запевняє, що тільки так Водолії зможуть досягти своїх цілей у фінансовому плані.

Нагадаємо, шість знаків Зодіаку забудуть про неприємності після Великодня.

Як повідомляла Politeka, астролог Павло Глоба передрік велику удачу чотирьом знакам Зодіаку.

Також Politeka писала, що астролог Володіна передрекла світлий час чотирьом знакам Зодіаку.