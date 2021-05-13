Навіть вдома Емілі буде чудово виглядати

Відома модель Емілі Ратаковски у бікіні і топіку поділилася простим, але бездоганним образом

Всесвітньо відома модель виступає за природність, тому на більшості фото, зроблених і вдома, і для модних глянців в студії, незмінно буде позувати в мінімалістичних, простих образах. Головною родзинкою стилю Емілі вважається її прагнення бути справжньою.

Особливо, модель дуже боїться зіпсувати волосся і шкіру, тому навіть на показах завжди блищить фактичних без укладок і макіяжу. На знімку, представленому на фан-акаунті, видно, що Ратаковскі відчуває себе впевнено в будь-якій обстановці.

"Прогин зарахований, Емілі", - написав один з фанатів.

Віддаючи перевагу досить маленьким бікіні, завдяки мініатюрній фігурі, модель здається ще меншою, ніж зазвичай. А простий гірчичний топ лише вигідно розставив акцент на плоскому животі знаменитості. Позуючи на дивані, Емілі розташувалася так, щоб всі її достоїнства виглядали максимально акуратно, без зайвої відвертості.

На іншому фото, ще до пологів, Емілі вирішила не скромничати і акцентувала увагу на бюсті, відвідавши курортну пляжну зону. На знімку Емілі позувала в чорному купальнику, який ледве вмістив досить великі форми. Волосся у дівчини було розпущеним, а образ доповнила зірка яскравими прикрасами на шиї.

"Все ще думаю про дивно зворушливою статті, яку ви написали про заяву прав на свій імідж", " насолоджуйтеся кожною секундою цього чарівного часу!", "Любов всього мого життя, як мені так виглядати","ти приголомшлива, будь ласка продовжуйте".

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