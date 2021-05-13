Погода в Україні 13 травня буде сильно відрізнятися в залежності від регіону

Як передає Politeka.net, у четвер по всій Україні очікується потепління. Весна нарешті почне вступати в свої права, витісняючи холод і нічні заморозки. Правда, настрій жителів західних областей затьмарять проливні дощі з грозами.

Так, 13 травня на Заході очікуються грози і сильні дощі. При цьому температура повітря буде досить комфортною. Практично у всіх регіонах стовпчики термометра прогріються до 16-18 градусів, а у Львівській та Закарпатській областях потеплішає до 17-19 градусів.

У центральних областях дощів не передбачається. Там буде сонячно і тепло. Повітря прогріється до 16-18 градусів.

Найтепліше в четвер буде в східних і південних регіонах за винятком Одеської області. В Одесі 13 травня похолодає до 15-17 градусів. При цьому в сусідніх областях температура підніметься до 18-23 градусів. На Сході буде тепло і сонячно, а в Луганській області потеплішає до 24 градусів.

Варто відзначити, що вже 14 травня температура різко рвоне вгору. У східних областях стовпчики термометра прогріються до 26-28 градусів. При цьому дощі з Заходу будуть плавно переміщатися на Схід, торкнувшись північних областей і столицю.

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