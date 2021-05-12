Російський музикант Андрій Макаревич виступив з концертами в декількох містах Західної України й поділився враженнями
Артист з джазовим ансамблем Yo5 відправився в західну частину України, де дає концерти, передає Politeka.net. А в перервах між виступами Макаревич насолоджується прогулянками.
Цього разу 67-річний музикант і його 36-річна дружина Ейнат Кляйн відвідали Львів.
Обидва на своїх сторінках зробили пости, присвячені цьому місту.
"Спасибі, Львів!",- написав Макаревич.
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"Очікував побачити глушину": Макаревич поділився враженням про західну Україну
"Львів прекрасний настільки, що і писати нічого не хочеться. Зате їсти і пити - дуже навіть!",- написала Кляйн.
До слова, до цього лідер гурту "Машина времени" побував у Тернополі, Хмельницькому, Рівному, Чернівцях, Кам'янці-Подільському, Івано-Франківську. Про останній артист написав так:
"Я, зізнатися, очікував побачити все-таки деяке глушину - маленькі міста по 200 000 осіб. А побачив чудову (і прекрасно відреставровану) архітектуру, стильні ресторани, чистоту".
Пости Макаревича зібрали багато лайків і коментарів:
"Ну а коли ж Ви в Одесу приїдете??? Дуже чекаємо 🔥", " Здрастуйте! Красиве європейське місто! Шкода, що не можу показати його близьким. (Львів, Київ, Одеса.. Перлини!", "Львів надзвичайне, місто перлина! # Гасовалямпа🍸 # криївка_львів Обов'язково зазирніть", " вчора була на концерті, отримала неймовірне задоволення. Ваші пісні частина нашого життя. "Не варто прогинатися під мінливий світ".
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