Російський музикант Андрій Макаревич виступив з концертами в декількох містах Західної України й поділився враженнями

Артист з джазовим ансамблем Yo5 відправився в західну частину України, де дає концерти, передає Politeka.net. А в перервах між виступами Макаревич насолоджується прогулянками.

Цього разу 67-річний музикант і його 36-річна дружина Ейнат Кляйн відвідали Львів.

Обидва на своїх сторінках зробили пости, присвячені цьому місту.

"Спасибі, Львів!",- написав Макаревич.

"Львів прекрасний настільки, що і писати нічого не хочеться. Зате їсти і пити - дуже навіть!",- написала Кляйн.

До слова, до цього лідер гурту "Машина времени" побував у Тернополі, Хмельницькому, Рівному, Чернівцях, Кам'янці-Подільському, Івано-Франківську. Про останній артист написав так:

"Я, зізнатися, очікував побачити все-таки деяке глушину - маленькі міста по 200 000 осіб. А побачив чудову (і прекрасно відреставровану) архітектуру, стильні ресторани, чистоту".

Пости Макаревича зібрали багато лайків і коментарів:

"Ну а коли ж Ви в Одесу приїдете??? Дуже чекаємо 🔥", " Здрастуйте! Красиве європейське місто! Шкода, що не можу показати його близьким. (Львів, Київ, Одеса.. Перлини!", "Львів надзвичайне, місто перлина! # Гасовалямпа🍸 # криївка_львів Обов'язково зазирніть", " вчора була на концерті, отримала неймовірне задоволення. Ваші пісні частина нашого життя. "Не варто прогинатися під мінливий світ".

Нагадаємо, "Очікував побачити глушину": Макаревич поділився враженням про Західну Україну

Як повідомляла Politeka, цинічний напад на 67-річного Макаревича, все сталося на очах у молодої дружини: "що ж ти такий жадібний?"

Також Politeka писала, що Макаревич поскаржився на життя в Росії: "мене дратує, що..."