Співачка Наргіз Закірова заявила, що прийняла рішення судитися з суддею "Х-Фактора" Сергієм Сосєдовим

Як передає Politeka.net, про це артистка написала в Instagram.

За словами Наргіз, за останні сім років їй довелося воювати виключно з представниками чоловічої статі, які її нещадно критикують і вставляють палиці в колеса, вдаючись навіть до допомоги авторитетних олігархів при місцевій владі.

"Мужики всіх професій, квітів і конфесій, одним словом. Ну а пущі всіх тужаться ті, хто в очі мене жодного разу не бачив! Віщають так переконливо ніби живуть зі мною по сусідству. У одного аж прізвище належне. Сосєдовим величати веліли. Другого-Кушанашвілі звуть. Мабуть, йому теж куш за промови його відсипали", - написала вона.

Наргіз Закірова рішуче налаштована домагатися правди через суд.

"Кримінальні справи-будуть порушуватися по кожному випадку наклепу, що ганьбить мою честь і гідність! Жодне висловлювання, не підкріплене доказами - не буде залишено без уваги", - заявила вона.

У Мережі підтримали артистку.

"І правильно !!!! Давно пора !!!! А то ці .... вже зовсім сором втратили .... Бажаю Вам удачі !!!!! І нехай правда буде на вашому боці", "На Сосєдова цього взагалі без сліз не поглянеш ... "чудо" це всюди свої "п'ять копійок" норовить вставити, мабуть ще хвіст йому не притискали, а давно пора ", - пишуть в коментарях.

Зазначимо, Сосєдов не оминув увагою такі заяви Наргіз Закірової.

Він стверджує, що не знає, про що йде мова. Сосєдов заявляє, що нічого не писав і не говорив про співачку, яка побажала судитися з ним, пише Teleprogramma.pro.

"Для мене це щось дивне. Може, у неї не все в порядку з головою. Бувають різні ситуації. Це все нісенітниця і дурниця. Я про неї ніколи і нічого не говорив. Поняття не маю, що і як сталося», — заявив критик.

Він зазначив, що дає журналістам коментарі з різних приводів. При цьому Сосєдов назвав ситуацію з Наргиз смішною.

"Вона збирається подавати позов на приватну розмову? Я можу в приватній телефонній розмові сказати, що хочу. Ми з нею особисто не знайомі. Ніколи не зустрічалися", - додав він.

За його словами, заява Наргиз-абсурд і інсинуації, які не можна обговорювати всерйоз.

Відзначимо, Сергій Сосєдов відомий своїми різкими висловлюваннями на адресу багатьох звезхд.

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