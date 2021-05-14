Боксер Василь Ломаченко показав своє харчування перед боєм з Масайоші Накатіні

Як передає Politeka.net, новим знімком спортсмен поділився на своїй сторінці в Instagram.

Раніше боксер разом зі своїм батьком і за сумісництвом тренером Анатолієм Ломаченком, покинули Україну.

Василь у США продовжує підготовку до поєдинку з 32-річним японським бійцем Масайоші Накатані

Ломаченко вирішив показати фото свого сніданку, який складався з великого стейка і овочів, приготованих на грилі.

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Фанати побажали українцю не тільки приємного апетиту, а й удачі в майбутньому бою.

"А компот?", "Приємного, чемп", "Смачного Василь, набирайся сил, ми з тобою", "Стейк для чемпіона! Бийся як чемпіон, їж як чемпіон!",- писали в коментарях під знімком.

Нагадаємо, українець битиметься з Накатані 26 червня в Лас-Вегасі.

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