Боксер Василь Ломаченко показав своє харчування перед боєм з Масайоші Накатіні
Як передає Politeka.net, новим знімком спортсмен поділився на своїй сторінці в Instagram.
Раніше боксер разом зі своїм батьком і за сумісництвом тренером Анатолієм Ломаченком, покинули Україну.
Василь у США продовжує підготовку до поєдинку з 32-річним японським бійцем Масайоші Накатані
Ломаченко вирішив показати фото свого сніданку, який складався з великого стейка і овочів, приготованих на грилі.
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Фанати побажали українцю не тільки приємного апетиту, а й удачі в майбутньому бою.
"А компот?", "Приємного, чемп", "Смачного Василь, набирайся сил, ми з тобою", "Стейк для чемпіона! Бийся як чемпіон, їж як чемпіон!",- писали в коментарях під знімком.
Нагадаємо, українець битиметься з Накатані 26 червня в Лас-Вегасі.
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