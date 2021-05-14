Українець вже в США

Боксер Василь Ломаченко показав своє харчування перед боєм з Масайоші Накатіні

Як передає Politeka.net, новим знімком спортсмен поділився на своїй сторінці в Instagram.

Раніше боксер разом зі своїм батьком і за сумісництвом тренером Анатолієм Ломаченком, покинули Україну.

Василь у США продовжує підготовку до поєдинку з 32-річним японським бійцем Масайоші Накатані