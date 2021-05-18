Актриса Тетяна Песик з "Жіночого кварталу" поділилася своїм життєвим кредо, знайшовши відгук у фанатів

33-річна зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких позувала на балкончику готелю в Туреччині, передає Politeka.net. Як відомо, нещодавно "Жіночий квартал" всім складом побував на курорті, поєднуючи відпочинок з роботою - тут проходив гумористичний фестиваль "Весело 2021".

І хоч актори вже повернулися на батьківщину, Тетяна вирішила ще раз згадати про відпочинок, опублікувавши кілька атмосферних знімків, на яких постала в білому топі та чорних міні-шортах. Дівчина похвалилася стрункою фігурою, і при цьому здивувала натуральною зовнішністю, відмовившись від макіяжу.

У підписі Песик навчила українців, як, на її думку, стати щасливою людиною. Актриса розкрила свій ТОП-7 секретів:

"🎉Не паритися про те, що думають про тебе оточуючі

[Секрет Свободи]

🎉Будь-яка наша думка обов'язково матеріалізується

[Секрет Реальності]

🎉Полюбіть і прийміть своє тіло.

[Секрет Краси]

🎉Не засуджуйте і не критикуйте себе та інших

[Секрет Дружби]

🎉Даруйте любов і не переробляйте коханих

[Секрет Любов]

🎉Навчіться спочатку давати, а потім отримувати

[Секрет Багатства]

🎉Менше думайте, більше кохайте та радійте

[Секрет Щастя]

Будьте щасливі🥰"

Користувачі оцінили старання дівчини:

"І що це за відпочинок такий, не звикайте ❤️"

"😍❤️🔥Красуня"

"Чесно, не впізнав"

"Повністю згоден ... Танька фігні не скаже 🔥"

"Ух🔥 🔥 яка цаца 😍 😍"

"Лялечка, така справжня, тобі без мейка так добре, миленька 🌹 🖤"

"а де пиво і піца... у цьому твоєму списку" - "я то люблю, але це не здорова їжа" - "зануда ти танюха"

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