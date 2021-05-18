Знаменита американська модель, бізнесвумен і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян показала себе в процесі примірки нового ефектного образу
Як відомо, зараз знаменитість знаходиться в процесі розлучення з репером Каньє Вестом. Втім, це не заважає їй бути активною в соцмережах і радувати шанувальників своїми свіжими фото. Як пише Politeka.net, на цей раз модель поділилася в Instagram кадром з примірювальної.
Так, Кім показала, як підбирає свій новий образ. Зірка стояла перед дзеркалом в темно-коричневій сукні з матеріалу, що нагадує латекс. Обтягуючий наряд з короткою спідницею привертав увагу до фігури красуні завдяки великим вирізами на боках і спині, а також тісному декольте.
В руках у Кардашьян була яскраво-жовта сумочка, а на ногах красувалися босоніжки з двох різних пар. Судячи з підпису до фото, Кім не могла визначитися, який з них більше підходить до її образу. Варто також відзначити, що зачіска моделі була напрочуд неакуратною: її волосся сильно розтріпалися на потилиці.
"Який босоніжок?",- підписала знімок зірка.
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Її шанувальники тут же почали ставити лайки і коментувати фото.
"Королева", "я тебе бачу", "чому це найскладніший вибір за день для мене", "Подумала, що це Кортні", "краще фото", "Люблю тебе", - пишуть люди.
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