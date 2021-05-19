Популярна американська модель і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян показала свою фігуру в оригінальному вбранні, забираючись в машину
40-річна красуня, яка зараз перебуває в процесі розлучення зі своїм чоловіком, репером Каньє Вестом, поділилася новим постом в Instagram. Про це пише Politeka.net.
Так, Кім вирішила показати шанувальникам свій новий образ. І хоча знаменитість відома своєю любов'ю до відвертих нарядів і фотосесій з мінімумом одягу, новий лук виявився дивним навіть для неї.
На знімках Кардашьян позувала в шкіряних штанях, які облягали її знамениті форми, а також в оригінальній помаранчевій блузі. Її головною особливістю стали повністю відкриті боки.
На одному з кадрів Кім відображена якраз боком. У цей момент вона сідала в машину. На цьому фото уважні шанувальники змогли розглянути фігуру зірки з незвичного ракурсу.
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
"Полякова з пов'язкою": Горбунов показав улюблений шедевр вагітної Осадчої
"Холостячка" Мішина в майці-алкоголічці поділилася сумними одкровеннями: "Коли вже немає сил і..."
Кайлі Дженнер показала апетитну фігуру у вузькому срібному бікіні: "Божевільна"
Осадча показала животик у лимонному вбранні на весіллі 54-річної Ольги Сумської: "Щастя молодим"
"Головний герой", - підписала свої фото Кардашьян.
Її фанати тут же відреагували на публікацію.
"Моя щелепа на підлозі", "Королева", "Кім, ти красива", "Мені потрібні ці шкіряні штани", "Ти така ідеальна", "гаряча і чудова", "мій кумир", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Кім показала, як підбирає свій новий образ. Зірка стояла перед дзеркалом в темно-коричневій сукні з матеріалу, що нагадує латекс.
Нагадаємо, Кім Кардашьян в латексній сукні з великими вирізами показала себе в процесі примірки: "Складний вибір".
Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян в бікіні помірялася засмаглими формами з молодшою сестричкою: "Разом краще".
Також Politeka писала, що майже холостячка Кардашьян підкреслила красу своїх форм шкіряним топом: "Приголомшливо".