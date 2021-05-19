Популярна американська модель і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян показала свою фігуру в оригінальному вбранні, забираючись в машину

40-річна красуня, яка зараз перебуває в процесі розлучення зі своїм чоловіком, репером Каньє Вестом, поділилася новим постом в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Кім вирішила показати шанувальникам свій новий образ. І хоча знаменитість відома своєю любов'ю до відвертих нарядів і фотосесій з мінімумом одягу, новий лук виявився дивним навіть для неї.

На знімках Кардашьян позувала в шкіряних штанях, які облягали її знамениті форми, а також в оригінальній помаранчевій блузі. Її головною особливістю стали повністю відкриті боки.

На одному з кадрів Кім відображена якраз боком. У цей момент вона сідала в машину. На цьому фото уважні шанувальники змогли розглянути фігуру зірки з незвичного ракурсу.

"Головний герой", - підписала свої фото Кардашьян.

Її фанати тут же відреагували на публікацію.

"Моя щелепа на підлозі", "Королева", "Кім, ти красива", "Мені потрібні ці шкіряні штани", "Ти така ідеальна", "гаряча і чудова", "мій кумир", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Кім показала, як підбирає свій новий образ. Зірка стояла перед дзеркалом в темно-коричневій сукні з матеріалу, що нагадує латекс.

Нагадаємо, Кім Кардашьян в латексній сукні з великими вирізами показала себе в процесі примірки: "Складний вибір".

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян в бікіні помірялася засмаглими формами з молодшою сестричкою: "Разом краще".

Також Politeka писала, що майже холостячка Кардашьян підкреслила красу своїх форм шкіряним топом: "Приголомшливо".