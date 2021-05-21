Співачка світового рівня Леді Гага (Стефані Джерманотта - справжнє ім'я) поділилася жахливою правдою про себе Артистка з чотирьох років займається музикою, а справжня слава до артистки прийшла у 2006 році, коли вона стала співпрацювати з продюсером. Зараз про артистку знає весь світ, вона стала для деяких справжнім кумиром. Про зірку знімаються фільми, в яких вона ділиться деталями свого життя. Так, днями вийшла "документалка" Опри Вінфрі і принца Гаррі "Я, якого ви не бачите", пише Сплетник. У фільмі Леді Гага розповіла про страшні події, після яких вона страждала від посттравматичного стресового розладу.

За словами артистки, вона стала жертвою зґвалтування з боку свого музичного продюсера, імені якого не назвала, адже не хоче зустрічатися з ним віч-на-віч.

Зірка поділилася, коли їй було 19 років, вона працювала в індустрії. Продюсер вимагав зняти з себе одяг, але Стефані відмовила йому. У відповідь той заявив, що спалить всі її записи. Продюсер продовжував просити її, а Леді Гага застигла і не пам'ятає, що було далі. Артистка відчувала сильний біль, а потім оніміла.

Протягом кілька тижнів після пережитого зірка була хвора.

"Я зрозуміла, що це була та ж сама біль, яку я відчула, коли людина, зґвалтувала мене, кинула мене вагітною на розі. У будинку моїх батьків мене рвало і нудило", - поділилася подробицями Джерманотта.

Після цього продюсер тримав під замком на студії звукозапису, і жорстоко поводився з Леді Гагою кілька місяців, а потім вигнав на вулицю.

Співачка займалася селфхармом, завдаючи собі фізичні каліцтва, щоб заглушити душевні страждання. Через роки зірка змогла позбутися психологічної травми, завдяки допомозі фахівців.

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