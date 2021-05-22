Переможниця романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Даша Ульянова висловилася з приводу нової фіналістки проекту

Як пише Politeka.net , відома блогерка і гімнастка Даша Ульянова, яка свого часу стала переможницею романтичного реаліті-шоу "Холостяк", часто радує публіку яскравими кадрами зі свого насиченого життя на сторінці в Instagram. Цього разу блогерка і модель вирішила висловитися з приводу фіналу нового сезону шоу "Холостяк", а точніше про те, що користувачі зацькували нову переможницю реаліті.

Відзначимо, що у фіналі холостяк Михайло Заливако вибрав Анну Богдан, яка колись була дружиною екс-радника президента Андрія Богдана. Саме за неї заступилася у своєму пості Даша Ульянова. "Зізнаюся, я давно знала, хто переможниця і мене не мало не здивував вибір холостяка. Але ось що мене дивує, так це реакція людей на її перемогу! Це так низько поливати брудом сторонньої людини і бажати такі огидні речі. Ганьба, просто ганьба...", - написала блогерка.

"Не судіть і не судимі будете, як то кажуть. Щастя хлопцям, вірю в вашу пару", - додала Даша. Па користувачі почали обговорювати її новий пост, кожен висловлюючи свою думку. "Аня і є примхлива принцеса, яка хоче весілля в замку. Але ви маєте рацію, це його право", "Як завжди, правда", "Аннуся найкраща", "Захищаєш її. Стабільність - це скоріше не про Аню", "Мені іноді здається, що було б краще, що б люди не знали чия вона дружина колишня. Можливо заздрість у народу зіграла", - пишуть в коментарях.

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