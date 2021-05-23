Телезірка, молода бізнесменка і популярна модель Кайлі Дженнер похвалилася модним образом

Молода дівчина вже домоглася успіху і продовжує захоплювати увагу аудиторії не тільки своєю рекламою косметики "Кайлі", а також оголошенням про створення колекції купальників. Зірка також з'являється на заходах, інтригуючи нарядами.

У дівчини досить насичений графік і хоча в Instagram вона показує кадри виключно з вечірок, відпочинку біля басейну і розваг з дочкою, про бізнес, проблеми та особисте життя Кайлі зовсім не говорить. Тому її сторі перед вечірніми заходами вважаються вже чимось звичним.

У чорному вбранні з глибоким декольте і вирізом не залишить нікого байдужим. Кайлі сама захопилася новим стилем і покрутилася перед камерою з дзеркалом, дозволяючи розглянути себе з різних сторін. Тонка талія вдало була вдало підкреслила вузькою тканиною.

"Ні, ну ви бачили, яке красиве?"- сказала Кайлі після, записуючи ще одне відео перед дзеркалом.

Відзначимо, щоб розвиватися і далі, Кайлі вирішила створити колекцію купальників досить давно, поетму навіть встигла відзняти для нагадувань про свою ідею кілька фотосесій. На своїй сторінці зірка також поділилася кадрами з останньої фотосесії, в якій приміряла образ фатальної спокусниці в червоній сукні з фатином. Відкриті плечі і виріз на стегні тільки надали Кайлі сміливого вигляду. Позуючи поруч з байком, Дженнер витончено прогнулася, демонструючи фігуру.

"Подружка і її прекрасні вигини!!; чудово, ви будете далі змінюватися; чи є тут хто-небудь, кому це подобається так само, як і мені? 😏 ; Я в захваті, діва❤😏 вже не леді, як раніше; дуже сумно, хочеться більше таких фото; прекрасно змінилася❤️; осідлай коня, дорога; Rowsss🔥; червоний вам до лиця🍄; перша мить незрівнянно", - пишуть в мережі.

Нагадавши, Кайлі Дженнер в яскравому комбінезоні довела, що її фігура не гірше, ніж у Кім: "Ох і експерименти".

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