Відома українська співачка Надя Мейхер, колишня солістка групи ВІА Гра, показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Надя Мейхер стала з'являтися на сцені більше 20 років тому в першому складі групи ВІА Гра. Красуня була солісткою групи протягом 11 років, після чого пішла через вагітність. Зараз зірка часто миготить в різних шоу, а також веде сторінку в соціальних мережах.

На фото, яке Надя опублікувала в Instagram, можна побачити красуню в чорній блузі і з розпатланим волоссям. Зірка стояла біля стіни, вражаючи свіжим виглядом. Мейхер доторкнулася пальчиками до губи, додаючи нотки пікантності кадру і це у неї вийшло.

Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі під фото, так як воно було викинуто в сторіс Instagram, але так і хочеться додати: "найстильніша".

Повідомлялося, що відома українська співачка Надія Мейхер, також вже давно знімається в кіно і серіалах.

Так, на нових кадрах, оприлюднених в Instagram, зірка показала, як зіграла в сазі "ніщо не трапляється двічі". В уривку однієї з серій героїня надії дивиться на кільце і згадує про те, як її чоловік обвішував її прикрасами.

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