Співачка Лоліта Мілявська поділилася несподіваними особистими подробицями

Як повідомляє Politeka.net, відома російська артиста Лоліта Мілявська в YouTube-шоу "50 питань" заявила, що зраджувала Олександру Цекало під час їх офіційного шлюбу. Виявилося, що співачка таємно зустрічалася з бандитом, а потім пішла до нього, розірвавши свій шлюб.

Лоліта Мілявська та Олександр Цекало прожили разом майже 12 років, а їхні стосунки завжди були тісно пов'язані ще й з творчістю. У 90-ті роки чоловік і дружина виступали у складі кабаре-дуеті "Академія". Коли шлюб почав тріщати по швах, а Лоліта не отримувала від законного чоловіка необхідної їй підтримки, вона завела відносини на стороні. Коханцем зірки став чоловік з кримінальних кіл, до нього вона незабаром і пішла, розірвавши шлюб з Цекало.

"Коли він за мною доглядав, то зупинявся де-небудь на машині в цих провулках, і ми довго цілувалися. Я була заміжня. Робила вигляд, що йшла гуляти з собакою", - поділилася Мілявська. Вона також згадала, що це були найкрасивіші відносини в її житті. "Я пішла з дуету "Академія" прямо до нього. Він довго домагався. Не можу сказати, що я все приймала. При мені ніколи не було серйозних розмов, Він, навпаки, дуже багато намагався зробити для мене, допомогти мені", - зазначила артистка.

Однак, щастя з бандитом тривало не довго - залицяльника Лоліти вбили. "Його застрелили. Для мене це була велика трагедія, тому що я відчувала потребу в цій любові", - згадала співачка. Вона також додала, що свого часу зізналася Цекало у своїй зраді.

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