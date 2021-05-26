Погода в Україні 26 травня обрадує різким потеплінням практично у всіх регіонах

Як пише Politeka.net, у середу погода нарешті налагодиться. Дощі затримаються лише в декількох областях, а у всіх інших регіонах потеплішає до літньої температури. Найтепліше буде в східних і південних областях, а ось західні області поки не встигатимуть за потеплінням.

На заході температура зберігатиметься в межах 19-21 градусів. Дощі ненадовго відступлять, залишившись лише в Івано-Франківській, Чернівецькій та Вінницькій областях. Найтепліше в середу буде в Тернопільській області. Там температура підніметься до 22 градусів тепла.

У центральних областях буде трохи тепліше, ніж на Заході. Дощі очікуються в Київській та Житомирській областях. Температура в центрі коливатиметься від 21 до 25 градусів залежно від регіону.

У південних областях 26 травня очікується 22-27 градусів тепла. У Херсонській області буде набагато тепліше, ніж на Одещині. Опадів не очікується.

По-літньому тепла погода очікується в східних областях. Там стовпчики термометра прогріються до 23-27 градусів. Найтепліше буде в Дніпропетровській і Запорізькій областях.

Варто відзначити, що вже через день дощі знову повернуться на більшу частину території України.

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