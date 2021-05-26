Астролог Павло Глоба попередив про небезпечний період

За словами фахівця, до кінця літа варто бути обережніше чотирьом представникам зодіакального кола, передає Slovofraza.

Лев

Народженим під цим сузір'ям Глоба радить бути більш пильним у спілкуванні з близькими і друзями. За його словами, ваші необдумані вчинки можуть негативно вплинути на їхнє ставлення до вас. Крім того, фахівець рекомендує до кінця літа поберегти здоров'я.

Діва

Глоба запевняє, що під кінець весни ви повинні все частіше вирішуватися на компроміси як на роботі, так і в особистому житті. Також не буде зайвим подбати про фізичний стан.

Скорпіон

Представників цього знака Зодіаку Глоба попереджає про можливі травми і негаразди на роботі. Обережно користуйтеся електричними приладами, а будівництвом краще поки не займатися зовсім.

Козоріг

Непростий тиждень чекає і народжених під цим сузір'ям. Астролог рекомендує присвятити себе близькій людині. За словами Глоби, ваша друга половинка може затамувати образу, яка плачевно обернеться для ваших відносин.

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