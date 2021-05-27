Астролог Павло Глоба попередив про проблемний період на початку літа
За словами фахівця, до кінця літа варто бути обережніше чотирьом представникам зодіакального кола, передає Slovofraza.
Стрілець
Народжені під цим сузір'ям в перші тижні літа повинні ретельніше вибирати своє коло спілкування. За словами фахівця, велика ймовірність зустріти старого знайомого, спілкування з яким не закінчиться нічим хорошим.
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Тілець
Представникам цього знака Зодіаку доведеться балансувати між роботою і близькими. У цей період Глоба радить бути Тельцям більш стриманими.
Скорпіон
Ви можете створити собі проблеми самі, якщо будете кидатися обіцянками, які навіть в теорії не можете стримати. За словами астролога, ви не повинні на початку літа намагатися залагодити чиїсь проблеми.
Риби
Народженим під цим сузір'ям астролог рекомендує уникати конфліктів з рідними і близькими.
Нагадаємо, що літо принесе чотирьом знакам Зодіаку позитивні зміни.
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