45-річна відома актриса і режисер Анджеліна Джолі за багато років на публіці нітрохи не змінилася

Образами і в цілому зовнішнім виглядом актриси цікавляться мільйони фанатів, адже Джолі має унікальну зовнішність і дуже струнке тіло. Ідеальні вилиці ставлять в приклад косметологи, а тонку талію ходять роздобути багато худнуть. Сама Джолі неодноразово стверджувала, що не сидить на жорстких дієтах.

Як можна помітити на архівному фото, яким шанувальники вирішили захопитися недавно в Instagram, Джолі і правда виглядає стрункою і незвично доглянутою. І хоча часто її звинувачують в тому, що вона занадто мало їсть і занадто худа, колеги зірки і навіть її тренер запевняють: вся справа в збалансованому харчуванні з молодих років.

У маленькому чорному вбранні з блискітками Анджеліні вдалося звернути увагу на витончені руки, а не тільки на випирають ключиці або, звичайно ж, ідеальний профіль.

Щоб мати завжди таку підтягнуту і пружну шкіру, Джолі дотримується деяких правил. Наприклад, вона не їсть жирні продукти, вважає за краще нежирні білки (курка, риба, бобові), уникає крохмалю, але не відмовляється від овочів і цільнозернових продуктів. Також Джолі все ще займається спортом, але ретельно уникає камер і не афішує це.

"Яка жінка😍 🔥; це небезпечний бунт 😍 новий вид тортури; хіба можна так? Чудо❤️; Малятко балується; вона просто прекрасний ангел, у неї таке красиве від природи світіння 💖; вона приклад, а не покарання; розтягуємо задоволення; позиція спокуси; цікаво», - пишуть під фото.

Джолі є дуже популярною актрисою. Але красуня практично не з'являється на публіці після того, як розлучилася з Бредом Піттом, а також не веде соціальні мережі. Але фанати не забувають карколомну красуню і активно розвивають фан-групи в Instagram.

Так, на одному з подібних акаунтом, з'явилася нова фотографія дівчини. Джолі була в наряді на тоненьких бретельках, позуючи крупним планом. Розпущене волосся, яскравий макіяж і сережки зробили образ Анджеліни настільки незрівнянним, що важко красуні дати навіть 20 років.

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