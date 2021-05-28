Україну знову накриють грози, проте температура залишиться по-літньому високою напередодні вихідних

Про те, яка погода чекає українців у п'ятницю, 28 травня, розповіли синоптики Укргідрометцентру. Вони уточнили, що дощі з грозами перед вихідними накриють майже всю країну.

Найбільш рясні опади очікуються в північних, а також у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській областях. На решті території країни дощі будуть короткочасними.

Без опадів буде тільки в Одеській області.

Синоптики також попередили, що вдень на півночі країни, а також у більшості центральних областей можливий град і шквальний вітер зі швидкістю 15-20 м/с.

У північних областях вночі стовпчики термометрів покажуть від +13 до +15 градусів, а вдень – від +23 до + 25.

На заході вночі очікується від +10 до +12 градусів, а вдень – від +18 до + 20.

У центральних областях вночі температури коливатимуться від +10 до +15, а вдень – від +21 до +27.

На сході вночі буде від +13 до +15 градусів, а вдень – від +26 до + 28.

На півдні вночі очікується від +13 до +17 градусів, а вдень – від +22 до + 28.

У Києві очікуються дощі з грозами, вдень можливий град і шквальний вітер. Вночі очікується від +13 до +15 градусів, а вдень – від +21 до + 23.

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