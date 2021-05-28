Астролог Павло Глоба визначив щасливчиків

За словами фахівця, грошова удача здивує трьох представників зодіакального кола перед початком літа, передає Slovofraza.

Близнюки

Народженим під цим сузір'ям Глоба радить не втрачати надію заробити. За словами астролога, вас чекає дуже вигідна угода на роботі, яка значно вплине на ваш бюджет.

Рак

Представників цього знака Зодіаку також чекає приємна і, що найголовніше, вигідна пропозиція. У той же час Глоба попереджає, що для досягнення зроблених результатів у фінансовій сфері Раки повинні розпоряджатися грошима самостійно і не дозволяти це робити іншим.

Діва

Серед грошових везунчиків виявилися і Діви. Як каже астролог, у вас з'явиться нове джерело прибутку, не виключено, що з ним вам допоможуть нові або старі знайомі. Також астролог попереджає, що незабаром вам може знадобитися допомога друзів в роботі.

Нагадаємо, що літо принесе чотирьом знакам Зодіаку позитивні зміни.

Як повідомляла Politeka, три знаки зодіаку чекає особливе везіння, кого накриє удачею і щастям.

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