Співачка Тіна Кароль не посоромилася показати себе в чуттєвих образах під час зйомки на ліжку

Щоб якомога частіше привертати увагу до себе, Кароль не сидить на місці. Співачка вже випустила свою лінійку парфумів, помади, капсульну колекцію взуття, стала рекламним представником декількох брендів.

Тепер зірка влаштувала постільну фотосесію у зв'язку з черговими тематичними зйомками, пов'язаними зі співпрацею разом з новим брендом. У білій сорочці і квіткою в руках Тіна перетворилася на ніжну кокетку.

«Щоб залишатися красивими і променистими в божевільному ритмі, важливо наповнювати своє життя корисними звичками. І починаються вони зі здорового сну", - сказано в підписі.

Фанати відповіли:»це мило, щоб бути правдою; Прям ніжність-ніжність💕; Красиво і ніжно; нестерпно добре; вистачає всього і відразу".

36-річна зірка, як відомо, останнім часом активно просуває в мережі Свій мерч - від дитячого одягу до ароматів і постільної білизни для дому. У новому пості трохи раніше в своєму мікроблозі в Instagram Кароль похвалилася черговою серією натуральних товарів.

"Ліжко Tina Karol and Home ME - це про любов до себе. Якщо ти ставишся до свого тіла дбайливо, воно відповідає тобі взаємністю. Тому я вибираю ліжко з натурального бамбука і шовку", - йдеться в повідомленні.

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