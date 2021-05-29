Українська співачка Тіна Кароль постала в ніжному образі, розповівши, що приготувала для своїх шанувальників
Артистка активно займається творчістю, а також робить цікаві колаборації, передає Politeka.net. Тіна вже представила колготки й хусточки, зроблені спільно з різними брендами.
Тепер же співачка представила ніжну постільну білизну. У новому пості співачка позувала в білосніжній сорочці, яку розчахнула, а також загорнувшись в ковдру.
Зірка розповіла, що білизна зроблена з ніжного матеріалу, який не залишає заломів на обличчі після сну.
"Приємна атмосфера, тиша, свіже повітря і затишна постіль, яка ніжно загортає твоє тіло...",- написала Кароль.
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В "особистиму" відео артистка розповіла, як піклується про себе. Так, Кароль харчується корисною їжею, спить на м'якій білизні, оточує себе цікавими людьми, займається осмисленою творчістю, вправляється в спорті тільки в міру, подорожує, щоб розширити свій кругозір, а на все інше вона не хоче витрачати свій час.
За дві години пост зібрав понад 40 тисяч лайків і багато коментарів.
"Зводиш мене з розуму красиво🏹❤️"," яка ти красива"," Красуня і такий приклад чудовий для підростаючого покоління, ваш внесок в культуру безцінний, браво Тіночка❤️", " дуже красива, ніжна) Справжня жінка❤️"," оу захоплююся💗 ✨", " дуже ніжна і чуттєва. Краща, будь щаслива😍 😍 😍", "така ніжна... наше кошенятко", - написали користувачі Мережі.
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