Співачка Тіна Кароль може показати себе без макіяжу і фільтрів, отримавши безліч позитивних відгуків

За останні кілька місяців Тіні Кароль вдалося здивувати аудиторію множинними змінами образів: від перевтілення в ляльку-барки на шоу «Ліпсінк-батл» до бунтарського лука сміливій Діві в шкіряному вбранні з сіточкою.

Щоб позбутися одноманітного образу скромної леді, Тіна вирішила показувати себе різну.

Проте, в реальному житті артистка залишається собою і не боїться також продемонструвати, що без макіяжу і прикрас вона може бути такою ж привабливою і сміливою, як і на зйомках кліпу. Після робочого дня втомлена артистка здалася на камеру. У недавньому домашньому ролику Кароль постала з простому луці і з легкою посмішкою, показуючи чисте обличчя.

"Красуня😍; Така інша, красуня❤️; ніколи не перестану захоплюватися її красою 😭; як же тіні круто з прямим волоссям і з таким мейком))); класна зайка!!!❤; Супер вигляд - а дума, погляд як свердло ☺; Дуже красива, Тіна🔥❤; У всіх змінах краща😍; Гарна🔥ну добре дуже красива 🔥❤; так змінилася😍 Така інша Тіна❤️», - захоплено помічають у мережі.

До цього Кароль влаштувала постільну фотосесію у зв'язку з черговими тематичними зйомками, пов'язаними зі співпрацею разом з новим брендом. У білій сорочці і квіткою в руках Тіна перетворилася на ніжну кокетку.

«Щоб залишатися красивими і променистими в божевільному ритмі, важливо наповнювати своє життя корисними звичками. І починаються вони зі здорового сну", - сказано в підписі.

Нагадавши, Тіна Кароль, скинувши одяг, приголубила улюблену кішечку: "я теж можу нявкати"

Також Politeka повідомляла, Кароль змінила життя учасника "Голосу країни", подарувавши квартиру: "неможливо дивитися без сліз"

А ще Politeka писала, Тіна Кароль на кадрах в ліжку переборщила з відвертістю і показала зайве: "на межі..."