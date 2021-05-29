Нова дружина ведучого "Маски" Володимира Остапчука Христина Горняк зважилася на незвичайну процедуру, щоб відтягнути процес старіння

34-річна зірка в своїх "сторіз" показала, як проводить час, поки чоловік у від'їзді, передає Politeka.net. Як відомо, дружина Остапчука багато сил приділяє своїй зовнішності, а саме тому, як виглядає її обличчя. За словами Горняк, "важливо знаходити для себе час і можливості".

Дівчина частенько балує себе різними процедурами. А коли чоловік у відрядженні - так це найвдаліший час, щоб зайнятися собою, вважає Христина.

Цього разу після масажу їй наклали синю маску, "заклеївши" навіть рот.

"Я думаю, що чоловіки б доплачували косметологам, щоб вони приїхали і заклеювали так рот! По-перше, це користь для шкіри, а по-друге, для відносин", - з іронією зазначила дівчина.

Вже після процедури дружина Остапчука похвалилася результатами маніпуляцій з обличчям:

"Звичайно, сумую, коли їде чоловік, але з іншого боку, у мене є час на все те, що не завжди встигаю, коли він тут. Наприклад, цілий день ходити по якихось процедурах і дивитися, як блищить моє обличчя і яке воно свіженьке... Кайфанула, однозначно, на процедурці".

Раніше ми розповідали, як Горняк поставила на місце "порадників" в Мережі, попросивши шанувальників не втручатися в її стосунки з чоловіком. Так, на Христину несподівано нахлинули спогади. Вона поділилася весільними кадрами в "сторіз", хвалячись їх з Володимиром романтичною історією кохання. Це спонукало деяких "попередити" Христину про нібито поганий характер Остапчука.

"А яка вам справа? Я вас питала, ваші рекомендації та поради? Підіть з моєї сторінки і не пирскайте своєю отрутою. Дістали вже", - огризнулася дівчина.

Нагадаємо, Дружина Остапчука зізналася у своїй залежності, викликавши ажіотаж: "Привіт, я Христина, і я...."

Як повідомляла Politeka, Остапчуки віддалися утіхам біля басейну, кадри з жаркого курорту:"багато поцілунків...".