Погода в Україні на останніх весняних вихідних приготувала неприємний сюрприз
Згідно з прогнозами Укргідрометцентру, у неділю, 30 травня, погода продовжить погіршуватися, гряде різке похолодання, практично всю країну накриють зливи з грозами, виключаючи кілька південних областей.
Залишити парасольки і дощовики вдома зможуть жителі Миколаївського, Одеського, Херсонського регіонів, а також Криму. Решті українських областей слід бути готовими до опадів.
Найбільше стовпчики термометрів піднімуться в південній і східній частинах країни. Вдень 30 травня тут буде до +25 градусів, вночі до +16 градусів.
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На півночі температура повітря встановиться в межах 17-19 градусів вище нуля вдень і +12-14 градусів вночі.
У центральних регіонах буде трохи тепліше, ніж на півночі. Повітря прогріється до +18-20 градусів вдень і до +15 вночі.
Найгірше буде в західних областях. Синоптики прогнозують тут найпотужніші опади, разом з негодою прийде і похолодання. Найхолодніше буде на Закарпатті та Буковині + 15-17 градусів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +10-12 градусів.
У Києві 30 травня пройдуть дощі, температуру обіцяють в межах +15-17 градусів вдень і +11-13 градусів вночі. Пориви вітру сягатимуть 7-12 метрів за секунду.
Раніше ми розповідали, за даними синоптиків, початок червня очікується досить прохолодними для цього періоду.
"На початку червня нас чекає похолодання градусів на п'ять. По суті, до середини червня ще буде досить прохолодно. І навіть якщо вдень температура підніметься до +20-28 градусів, то вночі вона буде різко падати", — підкреслює метеоролог Віра Балабух.
Нагадаємо, літо почнеться з дощів: синоптики приголомшили одеситів прогнозом на три місяці.
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