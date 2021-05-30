Погода в Україні на останніх весняних вихідних приготувала неприємний сюрприз

Згідно з прогнозами Укргідрометцентру, у неділю, 30 травня, погода продовжить погіршуватися, гряде різке похолодання, практично всю країну накриють зливи з грозами, виключаючи кілька південних областей.

Залишити парасольки і дощовики вдома зможуть жителі Миколаївського, Одеського, Херсонського регіонів, а також Криму. Решті українських областей слід бути готовими до опадів.

На півночі температура повітря встановиться в межах 17-19 градусів вище нуля вдень і +12-14 градусів вночі.

У центральних регіонах буде трохи тепліше, ніж на півночі. Повітря прогріється до +18-20 градусів вдень і до +15 вночі.

Найгірше буде в західних областях. Синоптики прогнозують тут найпотужніші опади, разом з негодою прийде і похолодання. Найхолодніше буде на Закарпатті та Буковині + 15-17 градусів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +10-12 градусів.

У Києві 30 травня пройдуть дощі, температуру обіцяють в межах +15-17 градусів вдень і +11-13 градусів вночі. Пориви вітру сягатимуть 7-12 метрів за секунду.