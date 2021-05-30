Знаменита українська співачка Таїсія Повалій у блискучому вбранні показала, як старається для глядачів на сцені

Як повідомляє Politeka.net, артистка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому вона показала уривок зі свого недавнього концерту, знятий одним з шанувальників.

На відео співачка виконує пісню "Чорноока козачка". Для виступу Повалій вибрала елегантне чорне плаття з круглим декольте, розкльошені донизу рукавами і візерунковою блискучою вишивкою. Наряд виглядає дуже урочисто.

Співачка емоційно виконує пісню, явно приділяючи увагу не тільки співу, а й своїм рухам.

"Спасибі, що знімаєте на концертах!", - написала Повалій у підписі до кадрів.

У коментарях вона уточнила, що дуже любить, коли шанувальники записують її номери і зовсім не проти цього.

Фанати тут же відреагували на її пост.

"Дуже сподіваюся що ще будуть гастролі та сольники, адже на них особлива атмосфера панує! Тая, адже це ж все неповторно і дуже круто. Ваш голос можна слухати нескінченно", "найулюбленіша", "чорноока козачка, це прекрасний твір, який у вас об'ємний тембр, а Приспів так взагалі шикарно", "шикарна, найталановитіша, одна з кращих", "обожнюю", - пишуть люди в коментарях до посту.

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