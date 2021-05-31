"Де ти брала такий хребет?"

Переможниця 10-го сезону шоу "Холостяк", відома українська гімнастка Даша Ульянова вразила шанувальників своєю гнучкістю, показавши атмосферне фото з Сейшельських островів

24-річна красуня, якій вдалося підкорити Макса Михайлюка на «Холостяку», активно веде свою сторінку в Instagram. І хоча відносини Даші з колишнім "холостяком" закінчилися дуже швидко, після шоу у дівчини з'явилося безліч нових шанувальників, які продовжують стежити за її життям.

Нещодавно Ульянова відпочивала на Сейшельських островах. Вона вже повернулася в Україну, проте продовжує ділитися знімками з подорожі. Як повідомляє Politeka.net, одне з таких фото Даша опублікувала в своєму Instagram на ніч дивлячись.

На знімку вона позує в купальнику Бікіні на яхті. Дівчина стоїть, вигнувши спину і закинувши голову, демонструючи відмінну розтяжку і ідеальну фігуру. За нею видніється море, острів і барвистий Захід.

"Об 11 годині ночі я зрозуміла, що це фото має бути в стрічці", - підписала знімок Ульянова.

Її підписники тут же відреагували на пост.

"А де ти брала такий хребет?", "Дуже ніколи не сумнівайся, ти прекрасна", "Божественна", "Пластика вогонь", "як-ніби ти поламалася", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Даша з'явилася на пост-шоу «Холостяк».

Ульянова прийшла в довгій сорочці, підкресливши талію поясом і в напівпрозорих велосипедках.

Нагадаємо, Ульянова з "Холостяка" вразила появою на пост-шоу, надівши напівпрозорі шорти.

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