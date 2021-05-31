В останній день весни на українців знову чекає невелике похолодання, проте опади очікуються лише в деяких областях
Негода, яка панувала в останні дні по всій країні, в понеділок, 31 травня, почне трохи відступати. При цьому, середні температури злегка опустяться. Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.
У більшості областей буде сонячно зі мінливою хмарністю, проте в західних і частково південних областях все ж пройдуть дощі.
На півночі України нічні температури коливатимуться від + 7 до +10 градусів, а вдень очікується від +15 до + 17.
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У західних областях вночі очікується від + 6 до +10 градусів, а вдень повітря прогріється до+13... + 18 градусів.
У центральних областях вночі стовпчики термометрів покажуть від + 9 до +11 градусів, а вдень буде від +15 до + 19.
На сході вночі очікується від +10 до +15 градусів, а вдень – від +19 до + 24.
У південних областях вночі температура коливатиметься від +11 до +14 градусів, а вдень повітря прогріється до+20... + 24.
У Києві в понеділок буде хмарно, але без опадів. Вночі очікується від + 8 до +10 градусів, а вдень температура підніметься до+15... + 17 градусів.
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