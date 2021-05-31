Джо Лара, зірка телесеріалу "Тарзан: епічні пригоди", загинув у суботу у віці 58 років

Актор разом зі своєю дружиною і п'ятьма іншими людьми загинув в результаті аварії невеликого літака недалеко від Нешвілла, повідомляє The Hollywood Reporter.

Літак C501 впав в озеро Персі Пріст недалеко від Смірни, штат Теннессі, після вильоту з аеропорту округу Смірна-Резерфорд близько 11 години ранку, йдеться в заяві Федерального управління цивільної авіації.

За даними рятувальників, тих, хто вижив, немає.

"Наші зусилля перейшли від зусиль з порятунку до зусиль з відновлення ... ми більше не... шукаємо живих серед жертв",-заявив на прес-конференції капітан служби порятунку округу Резерфорд Джошуа Сандерс.

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Tarzan Star Joe Lara and his Wife Gwen Shamblin Lara have died in a plane crash in a lake near Nashville, USA.#JeffAndClydeOnHot pic.twitter.com/QVjDYCLpX0 — Katiba Clyde (@VDJClyde) May 31, 2021

Серед тих, хто був на борту з Ларою, була його дружина, письменник і дієтолог Гвен Лара. Вони одружилися в 2018 році.

Tarzan Star Joe Lara and Wife Gwen Shamblin Lara Dead in Plane Crash https://t.co/amxZ2jIxBg — E! News (@enews) May 30, 2021

Вільям Джозеф Лара народився в Сан-Дієго 2 жовтня 1962 року. Починав моделлю, перш ніж він отримав головну роль в телефільмі каналу CBS «Тарзан» в 1989 році на Манхеттені, в якому Король джунглів в Нью-Йорку намагався врятувати свого шимпанзе, Гепарда.

Потім він зіграв персонажа Едгара Райса Берроуза в серіалі 1996-97 років «Тарзан: епічні пригоди", знятому в Південній Африці. Він також продюсував цю серію.

Joe Lara, Star of ‘Tarzan: The Epic Adventures,’ Dies in Plane Crash at 58 https://t.co/OmDl5MPaya — The Hollywood Reporter (@THR) May 30, 2021

Лара також з'являвся в таких бойовиках, як» Західне спека «(1992),» Американський кіборг: сталевий воїн «(1993),» Останнє рівнодення «(1995) і Судний день (2000), а також в серіалах, в тому числі» Рятувальники Малібу «і»Конан".

Він грав на гітарі і випустив альбом Joe Lara: the Cry of Freedom в 2009 році.

У актора залишилася дочка Ліана.

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