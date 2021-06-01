Голлівудська актриса Анджеліна Джолі приміряла спокусливий образ
Як повідомляє Politeka.net, Анджеліна Джолі любить приміряти масу стильних нарядів: від вузьких штанів і гольфу, до ділових луків і розкішних вечірніх суконь.
Цього разу вона постала перед шанувальниками в ніжному, але в той же самий час елегантному образі. Знімок актриси в новому образі з'явився в одному з її фан-акаунтів в Instagram.
Анджеліна Джолі позує у вишуканих прикрасах: довгі зелені сережки. Локони на волоссі Джолі зачесала назад в ніжну укладку. Зірка не дивиться в кадр, а повз, додаючи образу ще більшої загадковості. Цікаво, що на фото не видно, в якому вбранні знаменитість. Швидше за все це шикарне плаття під яке підібрані сережки.
Макіяж у знаменитості легкий, виділені очі "Смоукі айс" і губи одночасно. Макіяж вийшов непомітний, тільки щоб підкреслити її природну красу. Актриса позує з чудовою, казковою посмішкою і сяючим виглядом. Видно, що Джолі щаслива.
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Користувачі Мережі захоплюються фото і купають актрису в компліментах. Шанувальники Джолі відзначають, що співачка надихає і заряджає позитивом на свою появу в соцмережах.
" Ти, супер 👍 👍 👍 😍 😍 😍 ", "Доброго ранку, красиво, як завжди, дуже красиво", " яка мила і красива посмішка", " Шикарна", "Ідеально".
Нагадавши, Анджеліна Джолі підкреслила фігуру занадто вузьким комбінезоном.
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