Пішов з життя відомий український актор, зірка серіалів "Роксолана" і "Папік" Валерій Шептекіта

Трагічну новину повідомили на сторінці "Молодого театру" в Фейсбук. Відзначається, що артист помер у віці 80 років. Точні причини смерті Шептекіти поки не озвучуються, проте в соцмережах українці згадали, що зовсім недавно актора госпіталізували через важкий перебіг коронавірусу.

Шептекіта більше 40 років працював у» Молодому театрі", де зіграв кілька сотень ролей. Крім того, він знявся в декількох десятках фільмів і займався дубляжем. Багатьом українцям він міг запам'ятатися своїми ролями в серіалах "Роксолана: Настуня" і "Папік", мюзиклі "12 стільців" або комедії "Я, Ти, Він, вона" з Володимиром Зеленським.

"Ніколи не залишався осторонь театральних справ, любив і підтримував молодь. Віршувати, організовував театральні вечори і капусники ... ми завжди будемо пам'ятати Валерія Івановича Шептекіта життєрадісною і небайдужою людиною, яка не уявляла свого життя без театру!",- йдеться в публікації "Молодого театру".

Українці також висловлюють свої співчуття у зв'язку з кончиною актора.

"Шкода ... чудовий актор ... світла пам'ять", "велика втрата. Співчуваю...Світла і вічна пам'ять", "людина, що залишила слід в душі кожного, хто з ним стикався, як особисто, так і через сценічні образи. Цю новину ще потрібно усвідомити. В пам'яті і серці назавжди...", "Шкода. Світла людина була", " Великий актор і людина з великої літери!",- пишуть люди.

Нагадаємо, тіло відомого радянського актора знайшли у власній квартирі: "Не дожив до ювілею".

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