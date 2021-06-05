Переможниця 10-го сезону шоу " Холостяк», відома українська гімнастка Даша Ульянова показала посмішку мрії

Не секрет, що посмішка Даші Ульянової стала її своєрідною родзинкою. Дівчина виділяється не тільки стрункою фігурою, ідеальною гнучкістю і довгими локонами, але ще і пухкими губами.

Переможниця "Холостяка 10" відразу чесно сказала, що дійсно сильно збільшила губи і не шкодує про це. Цього разу Даша вирішила довести посмішку до досконалості. Показавши білосніжні зуби, дівчина розповіла, що вирішила виправити ще дещо в собі.

"Ой, повідомлення розриваються від питань: що ж я зробила з собою, чому така посмішка і тд... я відповідаю, відбілювала я чи ні і що з ними робила. Вирішила поставити вініри. Поки що це був макет, дивилися форму. Хвилинка одкровень взагалі, я давно дуже хотіла собі практично ідеальну посмішку. Але мені здавалося, що все нормально, а коли ось приміряла на собі цю «посмішку», я просто не можу передати словами, як була рада», - розповіла Даша в сторі.

Нещодавно Ульянова відпочивала на Сейшельських островах. Вона вже повернулася в Україну, проте продовжує ділитися знімками з подорожі. Одне з таких фото Даша опублікувала в своєму Instagram на ніч дивлячись.

На знімку вона позує в купальнику Бікіні на яхті. Дівчина стоїть, вигнувши спину і закинувши голову, демонструючи відмінну розтяжку і ідеальну фігуру. За нею видніється море, острів і барвистий Захід.

"Об 11 годині ночі я зрозуміла, що це фото має бути в стрічці», - підписала знімок Ульянова.

Нагадавши, Ульянова з "Холостяка" вразила появою на пост-шоу, надівши напівпрозорі шорти.

Як повідомляла Politeka, роздягнена Ульянова з "Холостяка «наробила галасу пікантними кадрами, в мережі ахнули:" йди на Холостячку!».

Також Politeka писала, що переможниця " Холостяка "Ульянова, спустивши бретельки, показала, за що її люблять чоловіки:"неймовірна".