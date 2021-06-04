Відома актриса і режисер Анджеліна Джолі святкує своє 46-річчя, дивуючи красою шанувальників

Як можна помітити, у зірки немає своєї сторінки в соціальній мережі Instagram. Тому в празндічний день фанати вітають артистку постами, публікуючи її архівні фото з давних фотосесії і показуючи нові, зроблені відносно недавно.

Порівнюючи минулу Джолі і її тепер, багато хто може помітити, що фактично всі наряди знаменитості стали дуже закритими, одноманітними і навіть скромними. Тим не менш, це не позначається на її привабливості.

Довгий час зірка не блищала на екранах і трималася подалі від преси, але тепер артистка епічно повернулася з вельми вражаючими ролями. Наступний гучний проект за участю Джолі-супергеройський фільм" вічні " від кіностудії Marvel. Багато були здивовані тому, як майстерно зірка перевтілюється на екрані.

Наприклад, заради тематичного ролика Джолі довелося витримати вельми незвичайне випробування-артистка позувала з сотнями чол на тілі, записуючи звернення з приводу зникнення комах і піднімаючи важливу тему. Моложавий вигляд зірки був помітний і без косметики.

Також, як і в домашній фотосесії для модного журналу. І хоча Джолі вже не така бунтарка, як раніше, вона все ще дивує фанатів:

"Ума Діва ❤; Красива жінка; привітання з Іспанії. Коли твій наступний фільм? 🙌 ; яке велике диво; чудова жінка; Белліссіма ♥ ️; Анджеліна, я люблю тебе найбільше, але ти така чудова; Ти така красива .... 😍».

В цілому, фанати самі створюють групи, в яких діляться кращими кадрами Джолі. При цьому не забувають фанати обговорити і сяючий вигляд актриси. Навіть з мінімумом або без макіяжу, як видно на кадрі, зірці є що показати.

І хоча Джолі не раз заявляла, що вона сприймає старість спокійно і не буде змінюватися, щоб заховати зморшки, від догляду за собою актриса ніколи не відмовляється. Більш того, щоб мати завжди таку підтягнуту і пружну шкіру, зірка завжди дотримується особливих правил. Не їсть жирні страви, вживає багато білка і відмовилася від шкідливого фаст-фуду, а також перейшла на збалансоване харчування, в якому багато овочів.

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