Телеведуча Маша Єфросиніна, яка була тренером "Ліги Сміху", розповіла про найстрашнішу подію в її житті

Як передає Politeka.net, у своєму авторському шоу «Іспит» Марія зважилася на одкровення. Вона витягнула питання про найжахливішу подію в її житті, яку хочеться забути, як страшний сон. Єфросиніна згадала, як її старша дочка Нана мало не померла під час катання на лижах в Австрії.

"Їй було п'ять років і вона розбилася на лижах. Вона лежала, у неї по шолому стікала кров з голови і вона не рухалася. Я думала, що це все... але її врятували. Шолом врятував, до речі", - зізналася телеведуча.

За її словами, у Нани були пошкоджені всі кінцівки. Вона кілька місяців провела в клініці, де її рятували лікарі. Телеведуча зі сльозами на очах додала, що відтоді жодного разу не була в горах.

Як відомо, сьогодні Нані вже 17 років. Вона вважає за краще уникати активності в соціальних мережах матері. У своїх інтерв'ю Марія не раз зізнавалася, що її дочка росте розумною не по роках.

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