Відома співачка, екс-солістка ВІА Гри і переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос підняла важливу тему у своєму мікроблозі

Як передає Politeka.net, Санта Дімопулос часто радує шанувальників незвичайними фото і відео зі свого життя в Instagram. Цього разу зірка вирішила долучитися до важливого соціального проекту, який присвячений боротьбі з раком. Артистка опублікувала свій портрет, показавши ідеальний грецький профіль.

"Рада бути частиною важливого соціального проекту "SkinScan. Я берегу свою шкіру". Головна ідея проекту (і виставки в ТРЦ Dream Town), яку підтримали багато українських зірок, – привернути увагу до проблеми меланоми в Україні, яка росте і молодіє з кожним роком", - зазначила зірка.

У коментарях Санті залишили масу приємних відгуків і слів подяки.

"Дуже яскрава і нереально красива Санта. Милуюся Вами", "ідеальний грецький профіль", "Краса", "Ідеальна! Божественна!", "Взагалі не розумію, як можна бути такою красивою! Милуюся", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Санта Дімопулос поділилася кадрами з відпочинку на Кіпрі. Співачка вибрала для фото красиву локацію серед кущів квітучих троянд. Зірка позувала в легкій довгій сукні, яка красиво лягла по фігурі.

Нагадаємо, що зірка "Танців з зірками" Дімопулос в одній блузі напросилася на компліменти, показавши ніжки:"неймовірна".

Як повідомляла Politeka, дочка переможниці "Танців з зірками" Дімопулос росте блакитноокою красунею, з'явилося фото: "лялечка".

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