Переможниця 10-го сезону шоу " Холостяк», відома українська гімнастка Даша Ульянова показала шок-контент

Після завершення проекту Даша Ульянова стала активно вести свій блог в Instagram. Дівчина ділиться цікавими моментами з життя і часто рекламує продукцію. Так, цього разу Ульянова показала торішнє сторіз, в якому вона виглядає не зовсім презентабельно.

Цього разу Даша вирішила довести посмішку до досконалості. Показавши білосніжні зуби, дівчина розповіла, що вирішила виправити ще дещо в собі.

"Подивіться будь ласка на це-шок. Як можна виходити в сторіз ще й рекламні такою нечупарою???,- підписала Даша відео в сторіз.

На відео Даша з розпатланим волоссям, ніби зібралася в душ, виглядає трохи неохайно і зараз їй соромно за себе. Крім цього, вона щось жує на відео, зачерпуючи ложкою - або нутеллу, або карамель.

"Соромно! Чесно кажучи, я просто в шоці. Я посгледіла архів і я реально виходила до людей з такою зачіскою... і з таким ось цим всім, це просто жах, мені соромно", - сказала Даша.

Нещодавно Ульянова відпочивала на Сейшельських островах. Вона вже повернулася в Україну, проте продовжує ділитися знімками з подорожі. Одне з таких фото Даша опублікувала в своєму Instagram на ніч дивлячись.

Нагадавши, Ульянова з "Холостяка" вразила появою на пост-шоу, надівши напівпрозорі шорти.

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