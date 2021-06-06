Переможниця 10-го сезону шоу " Холостяк», відома українська гімнастка Даша Ульянова показала шок-контент
Після завершення проекту Даша Ульянова стала активно вести свій блог в Instagram. Дівчина ділиться цікавими моментами з життя і часто рекламує продукцію. Так, цього разу Ульянова показала торішнє сторіз, в якому вона виглядає не зовсім презентабельно.
Цього разу Даша вирішила довести посмішку до досконалості. Показавши білосніжні зуби, дівчина розповіла, що вирішила виправити ще дещо в собі.
"Подивіться будь ласка на це-шок. Як можна виходити в сторіз ще й рекламні такою нечупарою???,- підписала Даша відео в сторіз.
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На відео Даша з розпатланим волоссям, ніби зібралася в душ, виглядає трохи неохайно і зараз їй соромно за себе. Крім цього, вона щось жує на відео, зачерпуючи ложкою - або нутеллу, або карамель.
"Соромно! Чесно кажучи, я просто в шоці. Я посгледіла архів і я реально виходила до людей з такою зачіскою... і з таким ось цим всім, це просто жах, мені соромно", - сказала Даша.
Нещодавно Ульянова відпочивала на Сейшельських островах. Вона вже повернулася в Україну, проте продовжує ділитися знімками з подорожі. Одне з таких фото Даша опублікувала в своєму Instagram на ніч дивлячись.
Нагадавши, Ульянова з "Холостяка" вразила появою на пост-шоу, надівши напівпрозорі шорти.
Як повідомляла Politeka, роздягнена Ульянова з "Холостяка «наробила галасу пікантними кадрами, в мережі ахнули:" йди на Холостячку!».
Також Politeka писала, що переможниця " Холостяка "Ульянова, спустивши бретельки, показала, за що її люблять чоловіки:"неймовірна".