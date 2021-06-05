Відома модель Емілі Ратаковски у бежевій сукні не посоромилася показати, як схудла
Після пологів Емілі пройшло всього два з половиною місяці, проте зірка не тільки встигла за цей час привести себе в порядок, але ще і схудла до колишніх розмірів. Спочатку Емілі не з'являлася перед камерами і не показувала, як змінилася з появою на світ її первістка.
Однак з настанням літнього сезону супермодель все частіше блищить на публіці несподіваними образами. Не стало винятком і її поява в нюдовом короткій сукні на тонких лямках. Акуратні босоніжки, золоті прикраси і дизайнерська сумочка завершили трендовий лук зірки.
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А ось розпущені локони і фактично повна відсутність макіяжу вже вважаються чимось на зразок родзинки знаменитості, яка боїться зіпсувати обличчя. Вся увага може бути звернена виключно за вигини знаменитості в такому вбранні. Демонстрація рекордно швидко схудлої фігури після пологів, не пройшла безслідно. У мережі активно обговорюють вигляд Емілі.
Як можна помітити, Ратаковскі завжди важила досить мало і при цьому не обтяжувала себе спортом і сильними навантаженнями. Проте, навіть не дивлячись на везіння з генами, їй довелося попрацювати над собою, перш ніж скинути зайве після народження дитини.
У білій сукні, більше схожій на піжаму, зірка з гордістю підкреслила пишні форми в декольте. А відсутність макіяжу зробило її більш привабливою. Дуже часто Ратаковскі звинувачували за збільшення губ, хоча вона все і заперечує, а також помічає, що вона поки ще не готова здійснювати з собою косметичних маніпуляцій.
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