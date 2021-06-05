Співачка Настя Каменських заінтригувала спокусливим виглядом у прозорому топі-сіточці

Як повідомляє Politeka.net, 34-річна зірка поділилася у себе в Instagram своїм новим образом. Як відомо, Каменських дуже любить епатажні і ефектні вбрання. Вона не соромиться приміряти навіть вельми відверті образи.

Цього разу Каменських постала в обтягуючих шкіряних штанях, які підкреслили її округлі стегна. Прозора кофта-сіточка відкрила погляду нижню білизну зірки. Образ доповнили масивні прикраси і оригінальний пояс.

"Куди б ви вирушили в такому вбранні? В магазин за хлібом, зустріти кур'єра або.. ваш варіант?",- підписала фото Настя, запропонувавши шанувальникам пограти в гру.

У коментарях фанати Каменських стали придумувати свої варіанти, а також залишати Насті компліменти. Не обійшлося і без слів критики.

"В спальню чоловіка", "на стриптиз з ПТП) тільки танцює Настя", "На круту фотосесію", "Її так багато скрізь, що аж нудить. Занадто ставить з себе, будь простіше, і до тебе потягнуться люди», «Кайфова», - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Настя Каменських відверто розповіла про втрату батька. За словами співачки, коли помер тато, вони з мамою переглядаючи відео, відпускали його.

Нагадаємо, що Каменських в літньому сарафані елегантно задерла ніжку перед Потапом:"Боні і Клайд".

Як повідомляла Politeka, Каменських в корсеті зі стразами зачарувала витонченими вигинами: "величезний кайф".

Також Politeka писала, що Каменських видала, які у неї стосунки з сином Потапа, вразивши різкою відповіддю про Ірину Горову: "у нас...".